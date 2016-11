MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Martin Schulz

Für das Auswärtige Amt wäre er in der SPD mit Abstand erste Wahl. Aber kann er auch Kanzlerkandidat? Sein größtes Manko ist die fehlende Regierungserfahrung. Er war Bürgermeister von Würselen. Unbeteiligt an der großen Koalition, kann er freilich Angela Merkel freier angreifen als der Vizekanzler Sigmar Gabriel. Deshalb wäre auch die Kombination aus Außenministerium und Kanzlerkandidatur widersinnig. Vor allem aber wäre Schulz in der Lage zu motivieren und zu mobilisieren, wenn er über die SPD so redet, wie er über Europa zu reden vermag. In einer Partei, die stets so sehr mit sich hadert wie die SPD, könnte er damit schon einiges bewirken./yyzz/DP/fbr

AXC0014 2016-11-25/05:35