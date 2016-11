Leclanché kündigt Änderungen im Verwaltungsrat an

Leclanché kündigt Änderungen im Verwaltungsrat an

YVERDON-LES-BAINS, DEN 25. NOVEMBER 2016: Nach zweieinhalb Jahre im Verwaltungsrat von Leclanché SA, geben die Vertreter von Recharge A/S, Scott Macaw und Robert Robertsson ihr Amt ab. Im Dezember 2014 hatte Recharge den Sanierungsplan von Leclanché mittels Wandelanleihen in Höhe von CHF 22 Mio finanziert. Alle Wandelanleihen wurde in Aktien umgewandelt oder wurden an andere Schlüsselaktionäre übertragen. Der aktuelle Aktionärsanteil von Recharge in Leclanché liegt bei 7,5%.

Während des Sanierungsplans hat Leclanché eine solide Produktionslinie in ihrer Zellfertigung in Willstätt aufgebaut und konnte bereits wichtige Kunden und neue strategische Investoren gewinnen. Ein Wachstumsplan der Geschäftstätigkeit wurden von den Aktionären im Jahr 2015 beschlossen und ist, insbesondere mit weltweiten, bedeutenden Verkäufen von voll integrierten Speicherlösungen, zum aktuellen Zeitpunkt weit fortgeschritten.

Der Beitrag von Recharge zur Finanzierung der ersten Phase des Wachstumsplan von Leclanché war für den Erfolg von Leclanché ebenso wesentlich, wie der Beitrag zur Internalisierung des Batterie-Management- Systems und die Finanzierung der strategischen Investition im Projekt Graciosa auf einer portugiesischen Azoreninsel.

Scott Macaw und Robert Robertsson sind überzeugt, dass, jetzt, da der Sanierungsplan beendet ist und Leclanché mit der Umsetzung der nächsten Phase ihres Wachstumsplan begonnen hat, das Unternehmen über die notwendigen Ressourcen an Investoren, Verwaltungsratsmitgliedern und Führungskräften verfügt, um Erfolg zu haben.

Scott Macaw und Robert Robertsson erwarten für Leclanché eine viel versprechende Zukunft und freuen sich, das Unternehmen auf andere Weise als im Verwaltungsrat unterstützen zu können.

Der Verwaltungsrat möchte die Gelegenheit nutzen, um sich bei Scott Macaw und Robert Robertsson für ihre Unterstützung, ihren Beitrag und die Zusammenarbeit im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre zu bedanken.

Leclanché verpflichtet sich, seinen Verwaltungsrat zu erneuern und zu stärken. Sie prüft welche Kandidaten die bestmöglichen Nachfolger von Scott Macaw und Robert Robertsson werden könnten, um den Wachstumsplan erfolgreich voranzubringen.

Über Leclanché Leclanché SA (SIX: LECN) ist ein vollständig vertikal integrierter Anbieter von Energiespeicherlösungen. Er liefert eine breite Palette an schlüsselfertigen Speicherprodukten für Haushalts - und Büroanwendungen, Grossindustrieanlagen, Stromnetze und für die Hybridisierung von Massen- Transportsystemen wie Busse und Fähren. Seit über 100 Jahren ist Leclanché ein verlässlicher Partner für Batteriespeicher-Lösungen. Gegründet in der Tradition von Georges Leclanché, dem Erfinder der Trockenzelle, führt Leclanché heute batteriebetriebene Energiespeichersysteme (BESS) Batteriesysteme in seinem Portfolio, das aus maßgeschneiderten Batteriesystemen mit branchenführenden Lithium-Ionen-Lösungen besteht. SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt" , "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zu künftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwartenden abweichen lassen können. Es gibt weder eine Garantie, dass die Produkte von Leclanché eine bestimmte Ertragshöhe erzielen noch eine Garantie, dass Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche ein bestimmtes Finanzziel erreichen.

Medienkontakte

Weltweit Florent Gaillard Tel: +41 (0) 24 424 65 00 E-Mail: florent.gaillard@leclanche.com Nordamerika Richard Anderson / Henry Feintuch Feintuch Communications Tel.: +1 (718) 986-1596 / (212) 808-4901 E-Mail: leclanche@feintuchpr.com Investor Relations Hubert Angleys E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com Tel.: +41 (0) 24 424 65 00

