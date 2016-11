Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA findet am Tag nach dem Erntedankfest ein verkürzter Handel statt - an den Börsen bis 19.00 Uhr MEZ, am Anleihemarkt bis 20.00 Uhr.

TAGESTHEMA

Die Piloten der Lufthansa setzen ihren Streik auch am Samstag fort. Wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte, ruft sie für Samstag von 00:01 Uhr bis 23:59 Uhr alle Piloten der Langstreckenflüge zur Arbeitsniederlegung auf. Es ist der vierte Streiktag in Folge. Klaus Froese, CEO Lufthansa Hub Frankfurt, kommentierte den erneuten Ausstand wie folgt: "Durch den immensen aufgebauten Druck werden die Handlungsoptionen zur Lösung des Problems immer weniger statt mehr. Das entspricht nicht dem Wesen der Cockpitarbeit. (...) Ich habe das Gefühl, dass den Streiks kein strukturierter Entscheidungsprozess der VC zugrunde liegt, sondern dass Emotionen die treibende Kraft sind." Ingolf Schumacher, Vorsitzender VC-Tarifpolitik, sagte: "Die heutige Aussage von Herrn Spohr, die Zukunft der Lufthansa stehe durch eine Gehaltsanpassung beim Cockpitpersonal auf dem Spiel, stellt eine völlig überzogene Dramatisierung dar. (...) Eine Schlichtung nach mehr als vier Jahren Verhandlungen macht nur dann Sinn, wenn der ernsthafte Wille an einem solchen Kompromiss nicht durch Scheinangebote konterkariert wird."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:30 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Verbrauchervertrauen November PROGNOSE: 98 zuvor: 98 -GB 10:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+2,3% gg Vj 1. Veröff.: +0,5% gg Vq/+2,3% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+2,1% gg Vj -US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 zuvor: 54,8

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponkuponanleihen mit Laufzeit Dezember 2018 im Volumen von 3 bis 3,5 Mrd EUR Auktion inflationsindexierter 0,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2022 Auktion inflationsindexierter 2,55-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2041 im Gesamtvolumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.205,30 +0,20% Nikkei-225 18.321,10 -0,07% Schanghai-Composite 3.239,45 -0,07% INDEX zuletzt +/- % DAX 10.689,26 +0,25% DAX-Future 10.686,00 +0,06% (24. November, 18.48 Uhr) XDAX 10.688,52 +0,06% (24. November, 18.48 Uhr) MDAX 20.780,22 +0,40% TecDAX 1.727,64 +0,57% EuroStoxx50 3.040,60 +0,28% Stoxx50 2.828,14 +0,25% Dow-Jones 19.083,18 +0,31% (23. November) S&P-500-Index 2.204,72 +0,08% (23. November) Nasdaq-Comp. 5.380,68 -0,11% (23. November) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,06% -9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit kaum veränderten Kursen an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Vorlagen aus den USA gebe es wegen des Feiertages am Vortag nicht. Auch werde der Brückentag an der Wall Street wegen des ohnehin verkürzten Handels gerne für verlängerte Wochenenden genutzt. "Die Chance, dass es am Nachmittag noch zu frischen Impulsen kommt, ist damit noch geringer als an einem normalen Freitag", sagt ein Händler. Der DAX dürfte daher weiter um die 10.700er-Marke pendeln. Auch der Euro notiert am Freitagmorgen wenig verändert mit 1,0570 Dollar. Lediglich der Yen zeigt weiter eine ausgeprägte Tendenz zur Schwäche. Händler werten dies als gutes Vorzeichen, da ein starker Yen ein typisches Zeichen für die Flucht in Sichere Häfen sei. "Der Markt signalisiert damit, dass er weiter im Risk-On-Modus ist und nach oben will", so der Händler.

Rückblick: Etwas fester - Die Begeisterung unter Anlegern angesichts der Hoffnungen auf Wachstumsimpulse aus den USA nach dem Wahlsieg Donald Trumps ebbt zunehmend ab. Die Trump-Story werde immer mehr nur noch als US-Story gespielt und gleichzeitig täten sich in Europa politische Risiken auf, hieß es. Der robust ausgefallene ifo-Geschäftsklima-Index spielte keine Rolle. Marktteilnehmer sprachen von einem ruhigen Geschäft an "Thanksgiving", an dem die US-Börsen geschlossen blieben. Thema wird immer mehr das Referendum in Italien zur Senatsreform am 4. Dezember, an das Regierungschef Matteo Renzi seinen Verbleib im Amt geknüpft hat. Bei einer Ablehnung seiner Reformvorschläge könnte die populistische 5-Sterne-Bewegung an Einfluss gewinnen und damit die Eurokrise wieder hochkochen. Außerdem stehen im nächsten Jahr Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland an, überlagert von den komplexen Brexit-Verhandlungen. Die Schwäche des Euro sei vor diesem Hintergrund auch Ausdruck echten Kapitalabzugs aus Europa. Deshalb treibe sie auch nicht wie üblich die Exportaktien, sagten Marktkenner. In Paris legte Remy Cointreau überraschend gute Zahlen vor. Die Aktien stiegen daraufhin um 1,4 Prozent. Fiat gewannen 1,7 Prozent zu. Die Aufschläge könnten im Zusammenhang mit der Ankündigung gestanden haben, bis 2018 insgesamt 1.800 neue Stellen zu schaffen, hieß es.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Zu kräftigen Gewinnmitnahmen kam es bei Infineon, obwohl es eine Reihe von höheren Kurszielen gab in Reaktion auf den Quartalsbericht des Vortages. Unter anderem hatten Barclays, BoA-Merrill Lynch, UBS, Kepler und Deutsche Bank die Kursziele erhöht, teilweise aber auch nur auf Niveaus, die die Aktie ohnehin schon innehat. Infineon verloren 2,6 Prozent und waren damit DAX-Schlusslicht. Thyssenkrupp gaben nach als "durchwachsen" bezeichneten Geschäftszahlen um 0,1 Prozent nach. Lufthansa verloren 1,1 Prozent. Der Pilotenstreik kostet die Fluglinie Händlern zufolge jeden Tag zwischen 7 und 9 Millionen Euro. Dennoch hält man im Handel Lufthansa die Stange angesichts der als überzogen eingeschätzten Pensionsforderungen der Piloten. Gäbe Lufthansa nach, belastete dies die Fluglinie über Jahre hinaus, hieß es. Im MDAX stiegen Gea um 3,2 Prozent. Ein Händler sprach von einer technischen Gegenbewegung auf die erheblichen Kursverluste der vergangenen Wochen nach einer Serie schlechter Nachrichten.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR):

Im frühen Nachbörsenhandel hat sich die Lufthansa-Aktie zum Xetra-Schluss unverändert. Nach Handelsende war bekannt geworden, dass die Piloten ihren Streik auch am Samstag fortsetzen.

USA / WALL STREET (23. November)

Wenig verändert - Für Zurückhaltung sorgte, dass die US-Börsen am Donnerstag wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen bleiben und am Freitag nur verkürzt handeln. Der Dow stieg dennoch leicht und schloss auf dem neuen Rekordhoch von 19.083 Punkten. Keine Impulse gingen vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung aus. An den Finanzmärkten wird ohnehin fast sicher mit einer Zinserhöhung im Dezember gerechnet. Etwas Druck auf die Aktien kam vom sehr festen Dollar. Eli Lilly sorgte für Gesprächsstoff, weil eine viel beachtete Studie eines Alzheimer-Medikaments fehlgeschlagen ist. Die Aktie stürzte um 10,5 Prozent ab und riss auch Biogen mit nach unten, weil auch Biogen an einem Medikament gegen Alzheimer forscht, das auf einem ähnlichen Wirkstoff basiert. Biogen verbilligten sich um 3,8 Prozent. Einen Misserfolg meldete auch Juno Therapeutics. Der Aktienkurs knickte um 24,5 Prozent ein. Der Landmaschinenhersteller Deere wartete mit über den Marktvorhersagen liegenden Viertquartalszahlen auf, der Kurs sprang um 11 Prozent an.

Am US-Anleihemarkt stiegen die Renditen mit den guten Konjunkturdaten und der Aussicht auf ein Staatsausgabenprogramm unter dem neu gewählten Präsidenten Donald Trump deutlich. Die Zehnjahresrendite lag zuletzt bei 2,36 Prozent, 5 Basispunkte mehr als am Vortag und über einen vollen Prozentpunkt über dem bisherigen Tief aus dem Juli.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 18:31 EUR/USD 1,0571 +0,1% 1,0557 1,0559 EUR/JPY 119,82 +0,2% 119,61 119,68 EUR/CHF 1,0740 +0,0% 1,0735 1,0739 GBP/EUR 1,1776 -0,0% 1,1793 1,1798 USD/JPY 113,36 +0,0% 113,31 113,36 GBP/USD 1,2447 -0,0% 1,2451 1,2457

Der Dollar behauptete seine jüngsten Gewinne. Im Tagestief fiel der Euro fast auf 1,05 Dollar zurück, den niedrigsten Stand seit März 2015. Im Handel war neben der allgemeinen Dollarstärke auch von echtem Kapitalabzug aus Europa zu hören, der den Euro belastete. Hintergrund seien die sich auftuenden politischen Risiken in Europa. Die türkische Lira konnte unterdessen Gewinne vom frühen Nachmittag nach einer Zinserhöhung durch die türkische Notenbank nicht halten und fiel noch deutlich unter das Ausgangsniveau zurück. Für die Devisenxperten der DZ Bank fehlte der Maßnahme, so überraschend sie überhaupt gekommen sei, die Entschlossenheit. In früheren Krisenzeiten der Lira habe die Notenbank mit drastischeren Zinsanhebungen reagiert. Mit zaghaften Zinsschritten dürfte sie der Lira keinen nachhaltigen Auftrieb verleihen.

