Im laufenden Jahr hat die Paragon-Aktie rund 40 Prozent zugelegt. Und ein Ende der Kletterpartie ist noch nicht in Sicht. Denn, wer Vorstand Klaus Dieter Frers kennt, der weiß, dass der ehrgeizige Vorstand sicherlich schon wieder an den nächsten Deals für seine innovative Tochterfirma Voltabox arbeitet. Hinzu kommt, dass Paragon vor wenigen Tagen die Umsatzprognose für 2017 angehoben hat. Die neue Umsatzprognose von 120 Millionen Euro bis 125 Millionen Euro für 2017 liegt nunmehr am oberen Rand der bisherigen Erwartungen.

