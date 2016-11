Im Wintersemester 2016/2017 sind so viele Studierende wie noch nie an den deutschen Hochschulen eingeschrieben. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren rund 2.806.000 Studenten im aktuellen Wintersemester an einer deutschen Hochschule immatrikuliert.

Damit erhöhte sich die Zahl der Studierenden im Vergleich zum Wintersemester 2015/2016 um 48.300 (+1,8 Prozent). 1.773.600 (63,2 Prozent) Studierende waren an wissenschaftlichen Hochschulen eingeschrieben, 36.100 (1,3 Prozent) an den Kunsthochschulen. Fachhochschulen ohne Verwaltungsfachhochschulen hatten mit 957.500 Studierenden einen Anteil von 34,1 Prozent. An Verwaltungsfachhochschulen studierten im Wintersemester 2016/2017 rund 38.900 Studenten (1,4 Prozent).

Die Zahl der Studienanfänger, die im Studienjahr 2016 (Sommersemester und folgendes Wintersemester) erstmals ein Studium an einer deutschen Hochschule aufgenommen haben, ist gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,1 Prozent auf 505.900 gesunken. Dabei lag der Rückgang an den wissenschaftlichen Hochschulen bei 0,9 Prozent und an den Kunsthochschulen bei 3,3 Prozent. Demgegenüber gab es an Fachhochschulen (+0,6 Prozent) und Verwaltungsfachhochschulen (+7,9 Prozent) einen Zuwachs.