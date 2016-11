Düsseldorf - Die deutsche Wirtschaft hat im dritten Quartal vorübergehend leicht an Schwung verloren, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG. Sie sollte aber in den nächsten Quartalen an das etwas höhere Wachstum des ersten Halbjahres 2016 anknüpfen können. Vor allem die starke Binnennachfrage stütze die Dynamik, insbesondere der privater Konsum und die Bauinvestitionen.

