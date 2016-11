WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM mit starkem Wachstum nach 9 Monaten 2016 und FFO Prognosebestätigung

WCM mit starkem Wachstum nach 9 Monaten 2016 und FFO Prognosebestätigung

- Mieterlöse steigen auf 23,8 Mio. Euro (Vj. 6,0 Mio. Euro) - FFO I erhöhen sich auf 12,9 Mio. Euro (Vj. 4,6 Mio. Euro) - EPRA NAV steigt auf 338,3 Mio. Euro oder 2,56 Euro je Aktie (Jahresultimo 2015: 290,6 Mio. Euro oder 2,38 Euro je Aktie) - Portfolioausbau setzt sich fort - FFO Prognose 2016 bestätigt

Frankfurt am Main, 25. November 2016 - Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG, ISIN: DE000A1X3X33) hat ihren dynamischen Wachstumskurs in den ersten drei Quartalen 2016 weiter fortgesetzt. Dabei reflektierten die Zahlen zum 30.9.2016 noch nicht die bereits vertraglich fixierte Portfolioausweitung der kommenden Monate mit einem Immobilienvolumen von rd. 190 Mio. Euro, bei der die Closings aber noch nicht erfolgt sind.

Vervielfachung von Miteinnahmen und FFO

Die Mieteinnahmen im WCM Konzern in den ersten neun Monaten 2016 vervielfachten sich auf 23,8 Mio. Euro nach 6,0 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Die ,Funds from Operations' ohne Objektveräußerungen (FFO I) lagen mit 12,9 Mio. Euro bzw. 0,10 Euro je Aktie ebenfalls klar über dem Vorjahreszeitraum von 4,6 Mio. Euro bzw. 0,08 Euro je Aktie. Auch der EPRA Net Asset Value lag mit 338,3 Mio. Euro bzw. 2,56 Euro je Aktie zum 30.September 2016 deutlich über den 290,6 Mio. Euro bzw. 2,38 Euro je Aktie zum Jahresultimo 2015. Der ,Net Loan-to-Value' (LTV) bewegte sich mit 50,3 Prozent etwa auf dem Niveau zum Jahresende 2015 (50,0 Prozent) und im Zielrahmen von WCM.

Positive Entwicklung des Portfolios setzt sich fort

In den ersten neun Monaten des Jahres 2016 hat WCM im Rahmen der Portfolioarrondierung einerseits verschiedene nicht zum Kernbestand zählende Immobilien verkauft. Andererseits wurden strategiekonforme Zukäufe vorgenommen, wie beispielsweise zur Jahresmitte ein Einzelhandelszentrum in Straubing für rd. 55 Mio. Euro. Insgesamt stieg der bilanzierte Wert des Immobilienportfolios von WCM zum 30.9.2016 auf 576,4 Mio. Euro nach 505,7 Mio. Euro zum Jahresultimo 2015. Der EPRA Leerstand verringerte sich zum 30.9.2016 auf 4,1 Prozent nach 4,8 Prozent zum Jahresende 2015 und die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) blieb mit 9,3 Jahren nahezu konstant gegenüber dem Wert von 9,4 Jahren per ultimo 2015. Die durchschnittliche Verzinsung der Immobilienkredite lag mit 2,0 Prozent zu Ende September 2016 sogar noch leicht unter den 2,1 Prozent per Ende 2015.

FFO I - Prognose und geplante Dividende bestätigt

Nachdem nach neun Monaten das Gesamtjahresziel 2016 von WCM bezüglich der NAV Entwicklung bereits deutlich übertroffen wurde, bestätigt der Vorstand auf Basis des positiven Geschäftsverlaufs und der bereits kontrahierten weiteren Transaktionen die Prognosen zu FFO I und Dividende 2016. Demnach werden FFO in einer Spannbreite zwischen 18 und 21 Mio. Euro erwartet. Zugleich streben Vorstand und Aufsichtsrat unverändert die Zahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr an.

Deutliche Ausweitung von Portfolio und Ergebnispotenzial nach Bilanzstichtag

Im 4. Quartal 2016 hat WCM die Portfolioexpansion unvermindert fortgesetzt und ein Einzelhandelsportfolio, bestehend aus drei Objekten in Sachsen- Anhalt und Baden-Württemberg erworben. Zudem wird noch vor Jahresende das Closing des Portfolios mit vier Einzelhandelszentren erwartet, dessen Erwerb am 27. September 2016 vermeldet wurde. Auf pro forma Basis wächst das Portfolio somit auf rd. 766 Mio. Euro und erzielt eine annualisierte Miete von 46,0 Mio. Euro. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber den 33,7 Mio. Euro per 30. Juni 2016. Der annualisierte FFO I steigt auf 25,5 Mio. Euro und der pro-forma-EPRA/NAV je Aktie auf 2,85 Euro.

Stavros Efremidis, CEO der WCM AG: "Wir sind mit dem Verlauf der ersten neun Monate 2016 sehr zufrieden. Wir konnten WCM weiter zu einem der leistungsstärksten börsennotierten Bestandshalter von Gewerbeimmobilien ausbauen. Unser Portfolio und unsere Ertragskraft haben sich positiv entwickelt und wir haben erneut mehrere wertsteigernde Transaktionen durchgeführt. Diesen Weg werden wir konsequent fortsetzen."

Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.wcm.de in der Investor Relations Sektion abrufbar.

WCM Konzernkennzahlen (IFRS) zum 30. September

2016 1.1 - 1.1 - Veränderung Veränderung 30.9. 30.09. absolut in Prozent 2016 2015 Umsatzerlöse und Erträge in TEUR Mieterlöse 23.849 5.999 17.850 >100 Ergebnis aus der 22.261 5.691 16.570 >100 Vermietung Konzernergebnis 16.928 17.586 -659 -3,7 FFO I 12.888 4.602 8.286 >100 FFO I je Aktie 0,10 0,08 0,02 26,2 FFO II 13.687 4.602 9.085 >100 FFO II je Aktie 0,11 0,08 0,03 37,4 EPRA Ertrag 4.612 n/a n/a n/a Ergebnis je Aktie, 0,12 0,29 -0,17 -58,2 unverwässert (in EUR) Ergebnis je Aktie 0,12 0,29 -0,17 -58,4 verwässert (in EUR) 1.1 - 1.1 - Veränderung Veränderung 30.9. 30.09. absolut in Prozent 2016 2015 Bilanzkennzahlen in TEUR Gesamtimmobilienportfolio 576.379 505.731 70.648 14,0 Bilanzsumme 660.332 550.924 109.408 19,9 Eigenkapital (inkl. 313.533 269.582 43.951 16,3 Minderheiten) Finanzielle 324.203 264.131 60.072 22,7 Verbindlichkeiten Net Loan-to-Value (LTV) 50,3 50,0 0,3 0,5 in Prozent EPRA NAV 338.326 290.608 47.718 16,4 EPRA NAV je Aktie (in 2,56 2,38 0,18 7,7 EUR) EPRA NNNAV je Aktie (in 2,38 2,22 0,16 7,0 EUR) 30. 31. September Dezember 2016 2015 Ausgewählte Portfoliokennzahlen Anzahl Immobilien 49 49

Vermietbare Fläche 271.056 293.986

m² m² Annualisierte 33.661 31.533 Mieteinnahmen in TEUR EPRA Nettoanfangsrendite 5,3 5,6 (NIY) in Prozent EPRA Leerstandsrate in 4,1 4,8 Prozent Durchschnittl. 9,3 9,4 Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren Durchschnittl. Zinssatz 2,0 2,1 der Immobilienkredite in Prozent Nach Segmenten Büro Einzelhandel Anzahl Immobilien 12 37 Vermietbare Fläche 113.985 m² 157.071 m² Annualisierte Mieteinnahmen in 18.099 15.563 TEUR EPRA Leerstandsrate in Prozent 6,9 0,8 Durchschnittl. Restlaufzeit der 8,3 10,4 Mietverträge in Jahren

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien deutlich über 700 Mio. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Aktie der WCM AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und seit 21. Dezember 2015 im SDAX notiert.

Investor Relations:

Gunnar Janssen Investor Relations WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG +49 69 963 7319 10 g.janssen@wcm.de www.wcm.de

Pressekontakt:

edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop +49 69-905505-52 wcm@edicto.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: WCM Beteiligungsund Grundbesitz-AG

Bleichstr. 64-66 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)30 8870 476-10 Fax: +49 (0)30 8870 476-20 E-Mail: h.hesse@wcm.de Internet: www.wcm.de ISIN: DE000A1X3X33 WKN: A1X3X33

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Tradegate Exchange

