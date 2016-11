FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag zu Handelsbeginn leicht zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,14 Prozent auf 161,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag etwas niedriger bei 0,24 Prozent.

Zum Wochenausklang halten sich die Impulse von Wirtschaftsdaten in engen Grenzen. Sowohl in Europa als auch in den USA stehen nur wenige Konjunkturdaten an. Öffentliche Auftritte ranghoher Notenbanker sind auch nicht zu erwarten. Damit dürfte die Stimmung an den Finanzmärkten die Richtung am Anleihemarkt vorgeben./bgf/she

ISIN DE0009652644

AXC0040 2016-11-25/08:37