Ludwigsburg (pta009/25.11.2016/10:20) - 25. November 2016. Die im Entry Standard

der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete IT Competence Group SE (ITCG)

verzeichnete in den ersten 9 Monaten einen leichten Umsatzanstieg von rund 3%

auf EUR 17,5 Mio. im Vergleich zum Vorjahr. Das EBITDA war hingegen rückläufig

und lag bei EUR 0,38 Mio.



Die ungeprüften Zahlen auf Konzernebene für die ersten 9 Monate des

Geschäftsjahres 2016 lauten wie folgt:



- Umsatz +3% auf EUR 17,5 Mio. (2015: EUR 17,0 Mio.)

- EBITDA -52% auf EUR 0,38 Mio.(2015: EUR 0,79 Mio.)



Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 gezielte Investitionen in den Aufbau

neuer Geschäftsbereiche getätigt, welche zum Rückgang der Profitabilität geführt

haben. Das Management geht davon aus, dass sich diese Investitionen langfristig

positiv auf Umsatz und Ergebnis auswirken.

Das Ergebnis im dritten Quartal 2016 entwickelte sich wie folgt:



- Umsatz -13% auf EUR 5,41 Mio. (2015: EUR 6,22 Mio.)

- EBITDA bei EUR 5 TSD (2015: EUR 0,43 Mio.)



Die Zahlen im dritten Quartal 2016 sind geprägt durch eine schwächere Auslastung

sowie die Anfangsinvestitionen in neue Geschäftsbereiche. Der Umsatz war dabei

rückläufig und ging um 13% auf EUR 5,41 Mio. zurück. In der Folge reduzierte

sich das EBITDA im Berichtszeitraum und lag auf der Nulllinie.



Ausblick auf das Gesamtjahr 2016



Angesichts der Entwicklung rechnet die IT Competence Group SE für das Gesamtjahr

2016 weiterhin mit einem moderaten Umsatzwachstum. Dem Ziel eines zweistelligen

Ergebniswachstums wird das Unternehmen jedoch noch nicht nachkommen können. Der

Fokus liegt weiterhin auf einer ergebnisorientierten Ausweitung des Geschäftes.



