Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Michelin angesichts des aktuellen Kursniveaus auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Von der Rohstoffseite komme Gegenwind, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer Studie vom Freitag. Der Reifenhersteller dürfte aber erneut in der Lage sein, steigende Rohstoffpreise an die Kunden weiterzureichen, glaubt der Experte./ajx/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0030 2016-11-25/11:12

ISIN: FR0000121261