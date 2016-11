FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DAILY MAIL TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - TARGET 705 (715) P - BARCLAYS CUTS EXOVA PRICE TARGET TO 220 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 325 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2140 (2400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 301 (276) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3700 (3500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1310 (1370) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 52 (50) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 240 (225) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 370 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 290 (320) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 445 (615) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 490 (400) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HSS HIRE PRICE TARGET TO 75 (78) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MOTHERCARE PRICE TARGET TO 150 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 1051 (877) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3650 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ASTRAZENECA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 5200 PENCE - PANMURE RAISES NOSTRUM OIL PRICE TARGET TO 500 (360) PENCE - 'BUY' - S&P GLOBAL CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2100 (2300) PENCE - 'SELL' - S&P GLOBAL RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3200 (2800) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS AMEC PRICE TARGET TO 440 (640) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 425 (350) PENCE - 'BUY'



- TRADERS: CANACCORD RAISES DOMINO'S PIZZA TO 'BUY'



