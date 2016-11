Unterföhring (ots) -



"Sex sells und Deutschland hat für Sex gewählt. Damit gehöre ich natürlich unter die besten drei." Comedian Oliver Pocher (Niedersachsen) ist siegessicher und am Samstag allein unter Frauen im Finale von "Deutschland tanzt". Seine weibliche Konkurrenz: Kassandra Wedel (Bayern), Fernanda Brandao (Hamburg), Taynara Wolf (Hessen), Avelina Boateng (Berlin) und Magdalena Brzeska mit Tochter Noemi Peschel (Baden-Württemberg). Aber kann Oliver Pocher mit seiner Performance gegen die geballte Frauenpower punkten? "Ich muss natürlich irgendwie auch weiblich rüber kommen. Da muss ich eine weibliche Nummer finden. Und ich muss über Comedy kommen. Die anderen kommen über Sex, ich komme über Comedy."



Besonders sexy hat vergangene Woche Fernanda Brandao (Hamburg) Deutschland an der Poledance-Stange den Kopf verdreht. Gibt es eine Wiederholung im Finale? "Meine Mitstreiter werden im Finale 100 Prozent geben. Aber ich komme aus Hamburg. Und für Hamburg gebe ich 200 Prozent! IchBinHamburgDigga". Top-Favoritin Kassandra Wedel (Bayern): "Ich hab mir gewünscht, dass ich es ins Finale schaffe. Meine Favoriten sind Fernanda, Avelina und Taynara. Die haben Potenzial und sind gute Konkurrenten. Bei Oliver Pocher kommt es darauf an, was er macht." Avelina Boateng (Berlin) hat in jeder Show mit perfekten Performances gepunktet. "Berlin ist bunt und mutig - und genau das möchte ich im Finale auf der Bühne zeigen. Ich bin sehr stolz, dass ich es für die Hauptstadt ins Finale von 'Deutschland tanzt' geschafft habe." Taynara Wolf (Hessen) gibt sich auch siegessicher: "Für Hessen kämpfe ich, doch für ganz Deutschland hole ich den Sieg! Gestik, Bewegung und Tanz ist Kommunikation und ich möchte euch allen meine Liebe und meine Leidenschaft für das Tanzen vermitteln." Magdalena Brzeska und ihre Tochter Noemi Peschel tanzten sich als eine Einheit ins Finale. "Ich bin sehr stolz auf Noemi, dass sie das so durchgezogen hat. Am Samstag geben wir nochmal alles für unser Land Baden-Württemberg - wir hoffen auf die Unterstützung der Zuschauer!"



Im Finale hat jedes Bundesland zwei Auftritte - jeder Prominente tanzt eine Freestyle-Performance und einen Paartanz. Hat Oliver Pocher genug Power, um sich gegen die weiblichen Tanz-Profis durchzusetzen?



"Deutschland tanzt" - Das Finale am Samstag, 26. November 2016, live um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Show bietet Live-Untertitel für Gehörlose an.



