Seit 3. November 2016 wird der neue BCDI-Aktienfonds (WKN. A2AQJY) an der Börse Stuttgart gehandelt. Damit erfolgt eine fortlaufende Kursfeststellung, wobei Sie die jeweils aktuellen Notierungen ganz einfach per Mausklick auf boerse.de mitverfolgen können. So geht es: Rufen Sie boerse.de einfach in Ihrem Internetbrowser auf. Hier finden Sie rechts oben ein Eingabefeld für...

Den vollständigen Artikel lesen ...