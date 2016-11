NEW YORK (IT-Times) - Schnäppchenjäger haben in diesem Jahr offenbar für einen kräftigen Anstieg im amerikanischen Online-Handel gesorgt. Die Online-Ausgaben an Thanksgiving kletterten über die Marke von 1,0 Mrd. Dollar - zur Freude großer Online-Händler wie Amazon.com. Dies geht aus aktuellen Daten...

