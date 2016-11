Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta024/25.11.2016/15:55) - Der im ATX gelisteten conwert Immobilien Invest

SE ("conwert") liegt eine erste Indikation des Bewerters CBRE für weitere

Bewertungszuwächse auf das Immobilienportfolio im vierten Quartal 2016 vor. Aus

heutiger Sicht werden diese aufgrund der starken operativen Performance und der

positiven Marktentwicklung bei 85-105 Mio EUR zu liegen kommen. Für das

Gesamtjahr 2016 erwartet conwert damit ein Neubewertungsergebnis von insgesamt

rund 180-200 Mio EUR (nach 95,5 Mio EUR zum Halbjahr 2016 und 66,0 Mio EUR im

Geschäftsjahr 2015).



Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 werden am 29. März 2017

veröffentlicht.



Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Einschätzungen und Aussagen, die auf

Basis aller zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen

getroffen wurden. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt

wieder, zu dem sie getätigt wurden. conwert weist darauf hin, dass die

tatsächlichen Gegebenheiten und damit auch die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund

verschiedenster Faktoren von den in dieser Mitteilung dargestellten Erwartungen

abweichen können.



Aussender: conwert Immobilien Invest SE

Adresse: Alserbachstraße 32, 1090 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Dr. Clemens Billek

Tel.: +43 1 52145-700

E-Mail: cwi@conwert.at

Website: www.conwert.at



ISIN(s): AT0000697750 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



