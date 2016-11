Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat Maßnahmen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der einzelnen Länder der Weltwirtschaft und den Kampf gegen Steuervermeidung als zwei Schwerpunkte des deutschen Vorsitzes in der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) benannt.

Es herrsche "ein Mangel an Wettbewerbsfähigkeit durch viele versäumte Reformen in vielen Ländern", sagte Schäuble im Bundestag und kündigte an, "dass wir durch konsequentes Bestehen auf den richtigen Anreizen, auf Strukturreformen die Widerstandskräfte gegen mögliche krisenhafte Entwicklungen stärken wollen".

Ein Schwergewicht der deutschen G20-Präsidentschaft werde auch darauf liegen, die globalen Anstrengungen gegen Steuervermeidung konsequent voranzubringen. "Wir haben die Vorreiterrolle auf globaler Ebene, und wir werden sie in unserer Präsidentschaft noch stärker nutzen," kündigte der Bundesfinanzminister an.

Berlin besteht auf Regulierungsmaßnahmen

Ausdrücklich warnte Schäuble davor, international die Lehren aus der Finanzkrise wieder zurückzunehmen. An den nach der Krise ergriffenen Maßnahmen wolle Deutschland "mit aller Entschiedenheit" festhalten, sagte Schäuble mit Blick auf eine mögliche Rücknahme von Regulierung durch eine neue US-Regierung.

Deutschland, das am 1. Dezember den Vorsitz bei den G20 übernimmt, will nach einer früheren Ankündigung Schäubles "Prinzipien" dafür erarbeiten, wie die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft insgesamt und die der einzelnen Länder gestärkt werden könne.

Weitere Schwerpunkte des deutschen G20-Vorsitzes sollen unter anderem noch Chancen und Risiken der Digitalisierung im Finanzbereich und eine Verbesserung der Bedingungen für öffentliche und private Investitionen in Afrika durch eine Rahmenvereinbarung mit internationalen Organisationen sein. Die internationale Gemeinschaft müsse sich "verstärkt auf Afrika fokussieren", verlangte der CDU-Politiker im Bundestag.

