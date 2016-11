Frankfurt - Der Euro ist am Freitag wieder über die Marke von 1,06 US-Dollar gestiegen. Die Kurserholung erfolgte, nachdem die Gemeinschaftswährung am Vortag noch auf den tiefsten Stand seit März 2015 gefallen war. Am Nachmittag wurde der Euro bei 1,0604 Dollar gehandelt.

Zum Franken konnte der Euro nach dem Mittag die Verluste des Morgens wieder ausgleichen. Er kostet am späten Freitag 1,0744 CHF und damit ungefähr soviel wie noch zu Tagesbeginn. Der US-Dollar machte zum Franken keine grossen Sprünge und kostet ...

