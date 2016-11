Der November bietet einmal mehr zahlreiche Aktivitäten am KMU-Anleihen-Markt. In der Kalenderwoche 47 berichtet PV-Invest-Gründer Günter Grabner im Anleihen Finder-Interview ausführlich über die Geschäftstätigkeit seines Unternehmens und die aktuellen Bond-Emissionen. Die PV-Invest GmbH bietet derzeit öffentlich zwei Anleihen mit Zinskupons von 4,15 bzw. 4,50 Prozent p.a. an. Darüber hinaus beschäftigt der Fall "GEWA" weiterhin Anleger und Kapitalmarktexperten. Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds hat zu Wochenbeginn ein aufschlussreiches Update zur aktuellen Sachlage geliefert, einen Tag später folgte die Ernennung von Ilkin Bananyarli zum vorläufiger Insolvenzverwalter.

Die AEG Power Solutions, deutsche Tochtergesellschaft der 3W Power S.A., soll unter den Schutzschirm. Die Anleihegläubiger sind zur Abstimmung aufgerufen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...