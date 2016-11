FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 28. November:

TERMINE MIT ZEITANGABE 10:00 EU: Geldmenge M3 10/16 10:00 I: Verbrauchervertrauen 11/16 11:00 EU: OECD Economic Outlook TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE LU: Stabilus Jahreszahlen SONSTIGE TERMINE D: Handelsblatt Jahrestagung "EBR-European Banking Regulation - Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht" (bis 30.11.), Frankfurt 09:05 EU: EU-Verbraucherverband Beuc veröffentlicht Studie zu künftigen Kosten von Elektroautos 10:30 D: Pk Creditreform: "Insolvenzen in Deutschland 2016", Frankfurt D: Fünfte Verhandlungsrunde zwischen Deutscher Bahn AG und der Lokführergewerkschaft GDL zu Tarifen Zugpersonal 14:00 D: Pk Deutsche Bundesbank und Deutsche Börse zu einem gemeinsamen Forschungsprojekt zum Thema Blockchain mit Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele und Börsenchef Carsten Kengeter, Frankfurt 15:00 EU: Rede von EZB-Präsident Draghi Europäischen Parlament in Brüssel 15:00 D: Fünfte Verhandlungsrunde zwischen Deutscher Bahn AG und der Lokführergewerkschaft GDL zu Tarifen Zugpersonal 15:30 D: Telefonkonferenz zum Stand des Schutzschirmverfahrens des Modeunternehmens Rudolf Wöhrl 18:00 D: Stiftung der RWE-Tochter Innogy diskutiert über "gute Energiewende - gutes Leben" - u.a. mit Ex-Bundesminister Jürgen Trittin (Grüne) und Innogy-Chef Peter Terium, Essen B: Treffen der EU-Industrieminister (bis 29.11.) CHL: Tagung Baseler Ausschuss - Verabschiedung neuer Kapitalvorgaben (Basel III), Santiago de Chile (bis 29.11.)

