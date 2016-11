Hamburg (ots) -



Am nächsten Dienstag, den 29. November 2016, erscheint mit "FINAL FANTASY XV" die neue Episode einer der weltweit bekanntesten Videospiel-Reihen der Welt. Für den begleitenden Spielfilm "KINGSGLAIVE: FINAL FANTASY XV", den das japanische Traditionsstudio Square Enix gemeinsam mit Sony Pictures Home Entertainment produziert hat, liefert allerdings ein deutscher Autohersteller den automobilen Topstar: Zu sehen ist ein Audi R8 V10 Plus in der Rolle als "Star of Lucis R8". Ausgestattet ist die kurvenreiche Schönheit nicht nur mit einem Thron als Fahrersitz, sondern vor allem mit einem 5,2 Liter-Motor mit 610 PS, der von 0 auf 100 km/h in 3,2 Sekunden, bei einer Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h, beschleunigt.



Interessant: Der Wagen ist nicht nur virtuell ein absoluter Hingucker, sondern ab dem 21. November - zumindest in Japan - auch ein ganz realer. Denn dort kann man sich derzeit für den Kauf des einzigen gebauten Exemplars bewerben, das von Audi Japan verkauft wird. Der Preis: Sportliche 431.000 Euro.



Über FINAL FANTASY XV:



FINAL FANTASY ist eine der bekanntesten Marken für Rollenspiele. Seit 1987 wurden weltweit mehr als 115 Millionen Spiele der Reihe verkauft. Die Hauptserie umfasst derzeit 14 Spiele, die alle voneinander unabhängige Abenteuer erzählen. Im neuen Teil der FINAL FANTASY-Reihe erleben Spieler mit Kronprinz Noctis und seinen Kameraden eine Geschichte über Brüderschaft, Liebe und Verzweiflung. Gemeinsam kämpfen sie gegen das kriegstreibende Imperium Niflheim und kommen dabei dem Geheimnis von Noctis' Schicksal auf die Spur. Dank dynamischer Grafik und Echtzeit-Kampfsystem wird FINAL FANTASY XV zum Rollenspiel-Erlebnis für Fans und Neueinsteiger.



