Westport Energie AG: Börsengang der Westport Energie AG: Einbeziehung in den Freiverkehr der Hamburger Wertpapierbörse.

25.11.2016 17:50

Börsengang der Westport Energie AG: Einbeziehung in den Freiverkehr der Hamburger Wertpapierbörse.

25. November 2016

Baar/Madrid - Die Westport Energie AG (ISIN CH0323028271/ WKN A2AJGC), ein in der spanischen Mineralölbranche aktives Unternehmen, wird mit Wirkung ab dem 1. Dezember 2016 in den Freiverkehr der Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.

Die BÖAG Börsen AG (Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg) hat heute dem Antrag des Unternehmens auf Einbeziehung in den Freiverkehr, eingereicht durch den Antragsteller mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG am 11. November 2016, zugestimmt.

Über Westport Energie AG:

Die Westport Energie AG ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der spanischen Mineralölbranche. Die Gesellschaft bietet Mineralölprodukte über eigene Marken in diesem hoch - und mittelfrequenten Marktsegment. Vom Hauptquartier in Baar aus werden über die Westport Services GmbH alle wesentlichen Aktivitäten gesteuert. Zusammen mit der spanischen Tochtergesellschaft "Westport Energy SL" stellt die Schweizer Gesellschaft eine leistungsstarke Unternehmensgruppe im Mineralölmarkt dar.

Kontakt: Westport Energie AG Hans Peter Wachter Präsident des Verwaltungsrats Telefon + 41 (0) 41 500 45 94

Sprache: Deutsch Unternehmen: Westport Energie AG Haldenstrasse 5 6340 Baar Schweiz Telefon: Fax: E-Mail: ir@westportenergie.com Internet: www.westportenergie.com ISIN: CH0323028271 WKN: A2AJGC Börsen: Freiverkehr in Hamburg

Einbeziehung vorgesehen

ISIN CH0323028271

