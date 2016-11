KIEL (dpa-AFX) - Im stillgelegten Atomkraftwerk Brunsbüttel hat der Betreiber Vattenfall damit begonnen, abgebrannte Brennelemente in einen Castor-Behälter zu verladen. Der Reaktordruckbehälter werde geleert, teilte das schleswig-holsteinische Energiewendeministerium am Freitagabend mit. Der Behälter soll demnach in einem Gebäude auf dem Gelände des Kraftwerks zwischengelagert werden. Dies hatte das Ministerium von Umweltminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag genehmigt.

"Nach Überzeugung der Atomaufsicht wird mit der Räumung des Reaktordruckbehälters für zusätzliche Sicherheit gesorgt", teilte das Ministerium mit. Für jeden weiteren Behälter ist erneut die Zustimmung der Behörde nötig. Insgesamt sollen 517 abgebrannte Brennelemente in elf Behältern gelagert werden. Neun Behälter mit 468 Brennelementen befinden sich bereits dort. Minister Habeck hatte der Verladeaktion im Sommer grundsätzlich zugestimmt./pra/DP/fbr

