Der Unternehmer und Investor Carsten Maschmeyer hat vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss des Bundestags zu umstrittenen Aktiengeschäften ausgesagt.

Carsten Maschmeyer, der Finanzinvestor und AWD-Gründer, hat bei seiner Zeugenbefragung durch die Abgeordneten gesagt, er habe nie wissentlich in «Cum-Ex»-Geschäfte investiert. Er habe sein Geld windigen Finanzberatern anvertraut und wurde betrogen. "Als Geschädigter kann ich hier berichten, was mir passiert ist", beginnt der mit dem umstrittenen Finanzvertrieb AWD zu Millionen gekommene Startup-Financier seine Zeugenaussage vor dem "Cum-Ex-"-Untersuchungsausschuss des Bundestages am Donnerstag. Niemals habe er wissentlich Geld in die fragwürdigen Aktiendeals investiert, mit denen die Steuerzahler um Milliarden gebracht wurden. Es folgt eine lange Geschichte über eine zerrüttete Freundschaft, den Verlust und schließlich die gelungene Rückeroberung von Millionen. Seit Monaten bemüht sich der Ausschuss, Licht in das Dickicht des wohl größten Steuerskandals in der deutschen Geschichte zu bringen. Meterweise Akten und Zeugenprotokolle belegen aus Sicht der ...

