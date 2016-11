Düsseldorf (ots) - Die Vorsitzende der Frauen Union, Annette Widmann-Mauz, hat eine Besserstellung von Frauen in Altersarmut gefordert. " Mütterrente sollte nicht länger auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden", sagte Widmann-Mauz der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Mit diesem Schritten könnten wir effektiv etwas gegen Altersarmut von Frauen unternehmen", betonte die CDU-Politikerin, die auch darauf verwies, dass in Deutschland das Alterseinkommen von Frauen rund 60 Prozent niedriger ist als das von Männern. Auch in einem Antrag der Frauen Union für den CDU-Bundesparteitag am 6. Und 7. Dezember in Essen heißt es: "Bei der Bedürftigkeitsprüfung in der Grundsicherung im Alter sollten Kindererziehungszeiten nicht als Einkommen angerechnet werden." Der Antrag hat gute Chance, angenommen zu werden. Die Antragskommission empfiehlt dies.



