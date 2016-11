Düsseldorf (ots) - SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann rechnet nicht damit, dass die Türkei tatsächlich das Flüchtlingsabkommen aufkündigt. "Das glaube ich nicht", sagte Oppermann auf eine entsprechende Frage der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Das Flüchtlingsabkommen werde auf beiden Seiten kritisch gesehen. "Aber es nützt allen." Dadurch würden die syrischen Flüchtlinge in der Türkei besser versorgt und ihre Kinder könnten zur Schule gehen. "Es ist auch nicht klug, von unserer Seite das Abkommen aufzukündigen: Wir würden die Falschen bestrafen."



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621