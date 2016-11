Am 10.11. hatten wir u.a. geschrieben: "Nordex: In den Keller geprügelt - bei der Gegenwehr gibt's was zu verdienen! Prinzipiell lagen wir mit unserer Einschätzung vom 08. November richtig, als wir getitelt hatten: "Nordex: Die Gefahr ist noch nicht vom Tisch - nur kleine Gegenwehr!" Trotzdem hatten wir uns das Desaster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...