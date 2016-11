Seit Tagen sind Einsatzkräfte in Israel und den Palästinensergebieten im Dauereinsatz gegen eine gefährliche Brandserie. Über die Ursachen gibt es eine politische Kontroverse.

Israelische Einsatzkräfte kämpfen mit internationaler Unterstützung weiter gegen landesweite Brände. Auch im Westjordanland wütet das Feuer. Drei Menschen erlitten bei einem Großbrand in der Siedlerstadt Maale Adumim schwere Rauchverletzungen, wie israelische Medien am Samstag berichteten. Insgesamt seien bei dem Brand in einem Wohnhaus zwölf Menschen verletzt worden.

Über die Ursachen der vielen Brände gibt es eine Kontroverse: Israels Polizei sieht in mehr als der Hälfte der Fälle gezielte, politisch motivierte Brandstiftung als Auslöser. Palästinenser wurden beschuldigt, einige Feuer gelegt zu haben. Mehrere Tatverdächtige wurden festgenommen. Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte am Freitag: "Terror und Brandstiftung haben ihren Preis, und wir werden ihn fordern." Palästinensische Vertreter ...

