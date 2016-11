FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz der Streikpause der Lufthansa -Piloten kann es auch am Sonntag noch zu Einschränkungen im Flugbetrieb kommen. "Wir planen für Sonntag einen weitgehend planmäßigen Flugbetrieb. Es wird jedoch aufgrund der vorangegangenen Streiktage noch zu vereinzelten Flugstreichungen kommen", teilte das Unternehmen am Samstag mit. Kunden sollten sich vorsorglich im Internet vorab über ihren Flug informieren. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte am Freitag das jüngste Tarifangebot der Lufthansa abgelehnt. Zugleich hatte die VC angekündigt, nach dem vierten Streiktag am Samstag, am Sonntag nicht zu Aktionen aufzurufen./sbr/DP/zb

ISIN DE0008232125

AXC0002 2016-11-26/11:45