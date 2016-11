FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat in den vergangenen drei Jahren mehr als 30 Millionen Euro an Boni für ihre ehemaligen Führungskräfte einbehalten. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Finanzkreise und eigene Berechnungen. Allein die ehemaligen Vorstände Josef Ackermann und dessen Nachfolger Anshu Jain hätten demnach 12 Millionen Euro nicht ausgezahlt bekommen.

Das Management der Bank hoffe angesichts der schlechten Entwicklung, zumindest einen Teil dieser offenen Gewinnvergütung auch auf Dauer nicht auszahlen zu müssen. Zudem musste Jain nach Information der Zeitung bei seinem Abgang auf einen Großteil seiner Abfindung von 25 Millionen Euro verzichten. Dem Bericht zufolge wird die Bank Schwierigkeiten haben, Boni aller Vorstände dauerhaft einzubehalten.

Gemäß einer derzeit gültigen internen Regelung müsse die Bank die Gewinnbeteiligung spätestens drei Jahre nach Fälligkeit auszahlen - es sei denn, ein Manager habe sich derart schwerwiegender Verfehlungen schuldig gemacht, dass er entlassen worden sei. Das sei nicht der Fall gewesen. Die Bank werde daher einen Kompromiss mit ihren früheren Vorständen suchen müssen. Bei der Deutschen Bank war niemand unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen.

