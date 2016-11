Vor fünf Jahren begann der Nasa-Rover "Curiosity" seine Reise zum Mars. Seine Mission: Zu klären, ob auf dem Roten Planeten je Leben möglich war. Was Curiosity erreicht hat und wie es mit dem Mars-Projekt weitergeht.

Geschichten von kleinen grünen Männchen auf dem Mars finden sich heutzutage vielleicht noch in Science-Fiction-Büchern oder Foren von Verschwörungstheoretikern. Planetenforscher geben sich bei der Suche nach Leben jenseits der Erde mit deutlich weniger sensationsreichen Erkenntnissen zufrieden. So sorgte etwa im September die Nachricht für Aufregung, dass unser Nachbarstern Proxima Centauri von einem Planeten umkreist wird, der der Erde ähnlich ist. Durch seine Lage im Sonnensystem könnte es auf Proxima b, wie der Planet getauft wurde, theoretisch flüssiges Wasser geben.

Doch ob es dort tatsächlich Wasser gibt oder einst gab, wissen die Forscher nicht. Beim Mars sind die Wissenschaftler da inzwischen weiter. Dass der Rote Planet heute frei von Gewässern ist, steht schon länger fest. Doch einst gab es Wasser auf dem Mars. Herrschten auf dem Mars also vielleicht sogar einmal Bedingungen, die Leben in welcher Form auch immer möglich machten? Diese Antwort sollte der Marsrover "Curiosity" der US-Weltraumbehörde Nasa finden.

Vor fünf Jahren startete das mobile Minilabor seine Reise zum Roten Planeten: Am 26. November 2011 schoss die Nasa eine Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Richtung Orbit. Mit an Bord: "Curiosity". Neun Monate später landete der Rover auf dem Mars. Seitdem erkundet er die Oberfläche - bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

Was Curiosity alles kann

Dabei kann er gleich in mehreren Punkten mit Neuerungen gegenüber seinen Vorgängern aufwarten: Aufgrund seines Gewichts ist "Curiosity" der erste Rover, der nicht wie sonst üblich mit Hilfe von Luftkissen auf Mars landete. Stattdessen nutzte die Nasa nach unten gerichtete Düsen und einen Fallschirm, um den 900-Kilo-Koloss sicher auf dem roten Planeten zu landen.

Auch der Antrieb ist seinen Vorgängern überlegen. Statt auf die Kraft der Sonne zu setzen, nutzt der Rover eine Radionuklidbatterie, die theoretisch jahrelang Energie liefern kann. Deshalb stellt die Energieversorgung auch keine Begrenzung für die Missionsdauer da. Im Gegenteil: Ursprünglich auf ein Marsjahr ...

