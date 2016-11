Die Grünen in Thüringen bestimmen Katrin Göring-Eckardt für Listenplatz Eins und verschaffen ihr Rückendeckung für eine mögliche Spitzenkandidatur. Die CDU stellt in Niedersachsen schon die Weichen für 2018.

Die Faktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, führt die Landesliste Thüringen ihrer Partei für die Bundestagswahl im nächsten Jahr an. Die 50-Jährige wurde am Samstag von einem Parteitag in Bad Langensalza für den Spitzenplatz nominiert. Für Göring-Eckardt, die einzige Bewerberin war, votierten 75 von 93 Delegierten ...

