Das verstärkte Interesse chinesischer Firmen an deutschen Hightech-Firmen ruft die Bundesregierung auf den Plan. Die Koalition will Sicherheitsmaßstäbe deutlich ausweiten und Konzernübernahmen aus dem Ausland erschweren.

Die Bundesregierung zieht nach Angaben von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel bei schärferen Regeln für die Übernahme von Firmen aus dem Ausland an einem Strang. In Beratungen über ein Eckpunktepapier Gabriels sei eine Verständigung erzielt worden, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Samstag. Details würden nun ausgearbeitet.

"Ziel ist eine Änderung des Außenwirtschaftsrechts." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...