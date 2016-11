FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich als Reaktion auf den Kauf deutscher Hightechunternehmen durch chinesische Investoren auf eine Initiative zum Investitionsschutz geeinigt. Künftig sollen laut dem "Spiegel" Akquisitionen stärker daraufhin überprüft werden, ob sie wirtschaftspolitische Interessen Deutschlands verletzen.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) wolle dazu das Außenwirtschaftsgesetz ändern und den Sicherheitsbegriff bei der Informationstechnik ausweiten. Eine Gesetzesänderung soll bis Januar in den parlamentarischen Entscheidungsprozess eingebracht werden. Mit Unterstützung des Kanzleramts wolle sich Gabriel auch auf europäischer Ebene für ein Investitionsschutz-Instrumentarium einsetzen.

Derzeit prüft Gabriels Ministerium den Verkauf des deutschen Maschinenbauers Aixtron. Dessen Übernahme durch einen chinesischen Investor soll nach dem Willen der US-Behörden untersagt werden, weil China damit an militärisches Know-how gelangen könnte. Das Wirtschaftsministerium bremst auch beim geplanten Verkauf der von Osram ausgegliederten Lampensparte Ledvance an ein chinesisches Konsortium.

Auf Anfrage von Dow Jones erklärte das Bundeswirtschaftsministerium, grundsätzlich begrüße man ausländische Unternehmen in Deutschland. "Wir sind aber mit der Frage konfrontiert, dass wir im Wettbewerb mit Ländern stehen, die selbst nicht so offen sind. Wir wollen keinen Protektionismus, aber faire Wettbewerbsbedingungen". Man strebe einen Gesamtansatz auf europäischer Ebene an. Innerhalb der Bundesregierung sei in den vergangenen Wochen ein Eckpunktepapier diskutiert worden. Genauere Details wollte eine Sprecherin nicht nennen.

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2016 09:30 ET (14:30 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.