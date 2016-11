Kubas früherer Präsident Castro ist tot.

Fidel Castro ist am Freitag im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte sein Bruder und Amtsnachfolger Raul am Samstag mit. Fidel Castro war in den vergangenen Jahren gesundheitlich angeschlagen. 2006 wäre er an einem Darmleiden beinahe gestorben. Wegen dieser Probleme gab er das Präsidentenamt - zunächst vorläufig, 2008 dann endgültig - an seinen jüngeren Bruder Raul ab, der selbst mittlerweile 85 Jahre alt ist. Fidel Castro regierte Kuba 49 Jahre lang. 1959 stürzte er eine pro-amerikanische Regierung und installierte unter dem Einfluss der damaligen Sowjetunion eine kommunistische Führung. Anschließend wurde er eine zentrale Figur im Kalten Krieg. Eine vom US-Geheimdienst CIA unterstützte Invasion von Exil-Kubanern 1961 in der Schweinebucht wehrte er ebenso ab wie zahlreiche Versuche, ihn zu ermorden. 1962 trug Fidel Castros Bündnis mit der Sowjetunion zur Kuba-Krise bei, während der die USA und die Sowjetunion am Rande eines Atomkriegs standen. Für viele ...

