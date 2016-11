Die Verdrängung der Renten-Krise durch die Bundesregierung führt unweigerlich in eine neue Finanzkrise. Der Staat wird gezwungen sein, ein kollabierendes System zu retten - mit einem gewaltigen Anstieg der Schulden.

Der Renten-Wahlkampf ist voll im Gang. Vor wenigen Tagen wurde die Angleichung der Renten im Osten an die Sätze im Westen beschlossen. Das geschieht zwar in Etappen erst bis 2025, aber die Rentner bekommen mehr und mögen sich am Wahltag bedanken. Kleines Detail am Rande: Für die nachwachsenden Jungen bedeutet die Regelung eine Verringerung, weil künftig nicht der Wiedervereinigungsbonus gilt, sondern die tatsächlichen, leider über lange Strecken niedrigeren Löhne im Osten als Berechnungsbasis gelten. Am 1. Juli fand die stärkste Anhebung der Renten seit der Wiedervereinigung statt - um 4,25 Prozent im Westen und 5,95 im Osten. Kleines Detail am Rande, das die Freude nicht trüben sollte: Zahlreiche Rentner rückten durch den höheren Bezug in die Steuerpflicht auf. Und nun: Sozialministerin Andrea Nahles, SPD, will mehr Geld aus dem Bundeshaushalt für die Rentner und höhere Beiträge. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble sind zur ...

