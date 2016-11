Wer erfolgreich sein will, soll Impulsen widerstehen können. Dabei ist diese Fähigkeit mitunter verhängnisvoll.

Sie haben die Wahl: Sie bekommen entweder sofort 100 Euro oder 110 Euro in einem Monat. Vermutlich schaffen Sie es, die vier Wochen für läppische 10 Euro zu warten. Doch wie sieht es aus, wenn Sie 100 Euro jetzt oder 110 Euro in einem Jahr bekämen? Nun greifen die meisten sofort zu, obwohl es rechnerisch natürlich viel sinnvoller wäre, zu warten. Wir tun uns eben schwer damit, unseren Belohnungsdrang für langfristige Entscheidungen zu unterdrücken. Außerdem könnte ja was dazwischenkommen. Wer seine Impulsivität unter Kontrolle hat, gilt aber als rational und erfolgreich - eine Charaktereigenschaft, die sich schon im Kindesalter abzeichnet. Berühmt geworden ist der Marshmallow-Test des amerikanischen Psychologen Walter Mischel von der Stanford-Universität aus den Siebzigerjahren: Er legte vierjährigen Kindern einen süßen Marshmallow vor die Nase und sagte ihnen, dass sie einen zweiten bekämen, wenn sie nur ein paar Minuten warten. ...

