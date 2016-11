Die Schweiz verabschiedet sich wie Deutschland vom Atomstrom. Darüber sind sich die Eidgenossen einig. Der Zeitplan, wann die ersten Atommeiler stillgelegt werden sollen, muss aber erst an der Wahlurne geklärt werden.

Die Schweizer entscheiden am Sonntag in einer Volksabstimmung über die Restlaufzeit ihrer Atomkraftwerke. Die Eidgenossen stimmen über die Initiative der Grünen Partei (GPS) für einen "geordneten Ausstieg aus der Atomenergie" ab. Sie sieht vor, dass alle fünf Atomkraftwerke des Landes in den nächsten 13 Jahren vom Netz gehen müssen. Für drei der ältesten Atomkraftwerke der Welt - darunter zwei in unmittelbarer Nähe zu Baden-Württemberg ...

