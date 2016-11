Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Franck Ribéry vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Das teilte der Verein am Sonntag mit.

"Sechs Deutsche Meisterschaften, fünf Pokalsiege, Champions League, FIFA-Klub-Weltmeisterschaft und UEFA Super Cup - die großen Erfolge des FC Bayern in den vergangenen Jahren sind eng mit dem Namen Franck Ribéry verbunden", so Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef des FC Bayern München. "Er ist Leistungsträger und Publikumsliebling zugleich." Ribéry erklärte, er sei "sehr glücklich, ein weiteres Jahr für den FC Bayern spielen zu dürfen". "Dieser großartige Klub und die Stadt sind meine Heimat geworden, sowohl sportlich als auch privat. Ich freue mich noch auf viele schöne Momente zusammen mit den Fans des FC Bayern und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir auch in den kommenden eineinhalb Jahren erfolgreich sein werden."

Ribéry spielt seit der Saison 2007/08 für den FC Bayern.