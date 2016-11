Der Online-Handel wächst und wächst. Die Deutsche Post profitiert kräftig von der stetig steigenden Zahl der Pakete. Post-Chef Appel fürchtet die neue Konkurrenz durch Amazon nicht.

Post-Chef Frank Appel rechnet wegen des wachsenden Online-Handels mit deutlich mehr Paketgeschäft. "Die Menschen werden sich künftig zunehmend auch Dinge des täglichen Bedarfs wie Obst, Gemüse oder Milch an die Haustür liefern lassen, statt selbst in den Supermarkt zu fahren", bekräftigte Appel im Gespräch mit der "Bild am Sonntag". "Der Lebensmittelhandel wird ein wichtiges Geschäftsfeld für uns."

Bereits bei der Vorlage der jüngsten ...

