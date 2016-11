Nach einer verheerenden Brandserie gibt sich Israels Regierungschef Netanjahu versöhnlich den Palästinensern gegenüber. Doch die Vorwürfe gezielter Brandstiftung durch Palästinenser dauern an.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat den Palästinensern für Hilfe bei der Feuerbekämpfung gedankt, gleichzeitig aber Brandstiftern mit harten Maßnahmen gedroht. Seit Beginn einer landesweiten Brandserie nahmen israelische Sicherheitskräfte 35 mutmaßliche Brandstifter fest, die meisten davon aus den Palästinensergebieten, wie der israelische Rundfunk am Sonntag berichtete. Ultrarechte Minister wollen als Reaktion israelische Siedlungen weiter ausbauen.

"Wir werden in aller Härte gegen jene vorgehen, die Brände legen", sagte Netanjahu. Er setze sich für die Einrichtung einer internationalen Feuerwehr-Truppe ein, sagte der Ministerpräsident bei einer Kabinettssondersitzung in Haifa. Nach sechs Tagen sind die Großbrände in Israel und den Palästinensergebieten weitgehend eingedämmt. Am Sonntag kam es im Süden und Norden des Landes noch sporadisch zu Feuerausbrüchen. Nahe Sichron Jaakov ...

Den vollständigen Artikel lesen ...