Wie Trump in den USA oder Le Pen in Frankreich präsentiert sich die "Volkspartei Unsere Slowakei" als Alternative zur etablierten Politik. Sie macht keinen Hehl aus ihrer faschistischen Gesinnung - und trifft einen Nerv.

Sie wettern gegen das System und treffen damit bei den Unzufriedenen im Land einen Nerv. Insoweit ähneln die Anhänger des Slowaken Marian Kotleba anderen populistischen Strömungen in den westlichen Demokratien. Ihr wahres Vorbild sind jedoch die Faschisten, die das Land einst eng an der Seite der deutschen Nationalsozialisten hielten. Minderheiten beschimpfen sie offen als "Parasiten", die Nato ist für sie eine "Terror-Organisation".

Der politisch rechte Rand ist in der Slowakei also deutlich extremer als in anderen europäischen Ländern - und trotzdem erschreckend erfolgreich. Die Partei Kotlebas "ist ganz und gar nazistisch, sie tritt für das Vermächtnis des Nazi-Staates aus der Zeit des Krieges ein", sagt der slowakische Politologe Eduard Chmelar. Ähnlich sieht es auch der tschechische Extremismus-Experte Miroslav Mares von der Masaryk-Universität in Brünn. Die selbsternannte "Volkspartei Unsere Slowakei" zähle zum "harten Kern der Rechtsradikalen" in Europa, sagt er.

Wie etwa Donald Trump in den USA oder Marine Le Pen in Frankreich präsentieren sich Kotleba und seine Leute als Alternative zur etablierten Politik. Doch ähnlich wie die Partei "Goldene Morgenröte" in Griechenland oder Jobbik in Ungarn gehen sie noch einen Schritt weiter. "Solche Parteien suchen nicht nach Lösungen, es geht allein um Protest", sagt Chmelar. "Sie reiten alle auf einer Welle der öffentlichen Unzufriedenheit, die stark gewachsen ist."

Die Partei von Kotleba nutzt dabei nicht nur das "System" als Feindbild, sondern noch viel mehr die in der Slowakei lebenden Roma. Im April ...

