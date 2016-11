Im Eiltempo hatten die Bundesländer im Herbst Platz für ankommende Flüchtlinge geschaffen. Nun wird wieder abgebaut - aber die Behörden bleiben vorsichtig.

Angesichts sinkender Ankunftszahlen von Flüchtlingen streichen viele Bundesländer ihre Plätze für die Erstaufnahme zusammen. Seit dem Höhepunkt der Ankünfte im Herbst 2015 sind in einigen Ländern fast die Hälfte der Kapazitäten eingedampft worden, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. So hatte Bayern zu Hochzeiten inklusive Notkapazitäten 42.000 Plätze - Ende Oktober waren es noch 22.000 reguläre Plätze. Wie in anderen Ländern wurde die Notunterbringung massiv heruntergefahren, aber Pufferplätze und Notfallpläne sollen auf neue Entwicklungen vorbereiten.

Die Länder sind zuständig für die erste Aufnahme der Flüchtlinge. Und die Zahl der Ankünfte sinkt: Von rund 92.000 Asylsuchenden im Januar auf noch etwa 15.000 im Oktober.

In mehr als 60 Unterkünften nahm Hessen im Herbst 2015 Asylsuchende auf. "Wir halten aktiv derzeit noch elf Einrichtungen vor, weitere sechs sind passiv und können schnell aktiviert werden", teilte eine Sprecherin des Integrationsministeriums mit. Auch Thüringen ...

