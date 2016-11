BONN (dpa-AFX) - Im Netz der Deutschen Telekom hat es am Sonntag eine Störung gegeben. "Es liegt eine Störung vor. Ausmaß und Umfang sind noch unklar", sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auf ihrer Facebook-Seite "Telekom hilft" teilte die Telekom mit, es komme derzeit zu Problemen an Telekom-Anschlüssen. "Internet, Telefonie und Fernsehen sind davon betroffen. Wir arbeiten an der Behebung der Ursache."

Nach Informationen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" soll es sich wohl um eine bundesweite Störung handeln. Besonders stark seien das Ruhrgebiet, die Region rund um Frankfurt am Main sowie Hamburg und Berlin betroffen. Auch in der Region Hannover und Braunschweig tauche das Problem auf. Kunden berichteten demnach von einem "Totalausfall Internet und Telefon seit 16 Uhr"./fc/DP/he

