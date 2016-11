Tausende sind im Osten Aleppos auf der Flucht. Vor oder zu den Regime-Truppen, die immer tiefer in die Rebellengebiete der Großstadt vorrücken. Es könnte ein Wendepunkt im Bürgerkrieg sein.

Das syrische Regime drängt die Rebellen in Ost-Aleppo immer weiter zurück. Nachdem die Soldaten von Präsident Baschar al-Assad am Samstagabend den Bezirk Hanano im Norden der belagerten Gebiete eingenommen hatten, entbrannten der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge auch Kämpfe in benachbarten Stadtteilen.

Teile der Bezirke Dschabel Badro und Sachur seien von den Regierungseinheiten eingenommen worden, 1700 Zivilisten in die eroberten Bereiche geflohen und teilweise in den Westen der Stadt gebracht worden. Es ist das erste Mal seit Monaten, dass eine solche Zahl an Zivilisten die seit Juli eingeschlossene Rebellen-Enklave verlässt. Hunderte weitere versuchten den Menschenrechtlern zufolge, sich vor den Regimetruppen in anderen Teilen Ost-Aleppos in Sicherheit zu bringen.

Offensichtlich versucht das syrische Regime, eine Schneise in die Rebellengebiete im Osten Aleppos zu schlagen. Damit wäre die Enklave der Aufständischen geteilt und könnte anschließend leichter eingenommen werden. ...

