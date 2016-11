LUDWIGSLUST (dpa-AFX) - Autopendler in den Zentren großer Städte sind nach Auffassung des Werbefachmanns Michael Adler nur mit einem guten Nahverkehrsangebot und mit emotionaler Werbung zum Umstieg auf Bus, Bahn oder Fahrrad zu bewegen. "Der Weg zur Arbeit gehört zu den ganz festen Routinen, die nur schwer aufzubrechen sind", sagte der Geschäftsführer der Bonner Werbeagentur Tippingpoints. Der Hinweis auf den Klimaschutz sollte nicht die Hauptrolle spielen. "Die Leute interessiert letztlich mehr, was sie davon haben: Fitness, Gesundheit, besseres Aussehen." Bei einer Konferenz der Metropolregion Hamburg zur Zukunft des Verkehrs am Mittwoch in Ludwigslust will er seine Erkenntnisse mit Vertretern von Städten, Gemeinden und Landkreisen diskutieren./ili/DP/zb

