HEILBRONN (dpa-AFX) - 'Heilbronner Stimme' zu Atom-Referendum/Schweiz

Nach dem Votum werden sich nun all jene bestätigt fühlen, die auch hierzulande für bundesweite Referenden plädieren und die den Merkelschen Atomausstieg für übereilt halten. Doch wäre es wirklich nach Umfragen gegangen, hätten die Bundesbürger womöglich schon Ende der 80er für ein Aus plädiert. Wie schwierig und wie kostspielig der Ausstieg ist, wenn es konkret wird, zeigt sich an den jüngsten Berechnungen zum Atommüll, wo bei uns in kommenden Jahrzehnten dreistellige Milliardensummen anfallen werden. Auch dieses Problem haben die Schweizer nun auf die lange Bank geschoben./yyzz/DP/zb

AXC0019 2016-11-28/05:35