Die britische Investmentbank HSBC hat RWE von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 15,00 auf 10,50 Euro gesenkt. Der Versorger sei immer noch mit politischen und finanziellen Risiken konfrontiert, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Montag. Ein Verkauf von Anteilen an der Ökostromtochter Innogy nach dem Ende der Haltefrist könnte die einzige Lösung sein. Dabei gebe es aber Risiken in Bezug auf den Veräußerungspreis. Zudem würde sich das operative Risikoprofil von RWE verschärfen. Die Zielsenkung reflektiere einen reduzierten fairen Wert der Innogy-Aktien sowie einen Risikoabschlag./mis/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0002 2016-11-28/08:33

ISIN: DE0007037129