Die wichtigsten Bankenaufseher treffen sich ab Montag in Chile. Sie wollen sich auf neue Regeln für die Bankenwelt einigen. Die USA und Europa sind tief zerstritten, denn gerade für Europas Banken geht es um viel Geld.

In den kommenden beiden Tagen blickt die Finanzwelt nach Santiago, der Hauptstadt Chiles. Dort treffen sich die Mitglieder des mächtigen Basler Bankenausschusses, um neue Regeln für Banken festzulegen. Was technisch klingt, kann große Auswirkungen für die Branche und damit auch für Bankkunden haben. Das Handelsblatt klärt vorab die wichtigsten Fragen.

Warum müssen Banken eigentlich überwacht werden?Kaum ein Sektor wird so streng reguliert und überwacht wie die Bankenbranche. Das liegt daran, dass Bankpleiten so verheerende Folgen für eine Volkswirtschaft haben können. Schließlich geht es nicht allein um die Ersparnisse, die Menschen bei Geldhäusern deponiert haben. Banken organisieren außerdem den Zahlungsverkehr und damit die Lebensader jeder Volkswirtschaft, also Überweisungen von einem zum anderen Konto oder die Möglichkeit, Geld abzuheben. Außerdem versorgen sie die Wirtschaft mit Krediten, die in Europa eine weit größere Rolle spielen als etwa in den USA. Das alles tun die Banken mit einer im Vergleich zu Industrieunternehmen sehr dünnen Kapitalbasis. Deshalb dürfen relativ wenig Fehler passieren und die Regulierung ist angesichts der Folgen einer Bankpleite entsprechend streng.

Ist es für mich als Bankkunde gut oder schlecht, wenn Banken hart rangenommen werden?Eine streng überwachtes Institut ist hauptsächlich sicherer und stabiler als ein unkontrollierter Finanzanbieter. Das ist schon deshalb wichtig, weil die bei der Bank deponierten Ersparnisse wirtschaftlich ein Kredit sind, die der Kunde seiner Bank gewährt. Im Falle einer Bankpleite muss ein Kunde daher darauf setzen, dass der Einlagenschutz auch wirklich funktioniert. Daher ist es besser, wenn gar nicht erst etwas passiert. Es gibt zwar immer wieder Fälle, bei denen sich Kunden oft zu Recht über ihre Banken beschweren. Doch ein Blick auf die Skandale am unkontrollierten grauen Kapitalmarkt zeigt, dass Banken in der Regel ziemlich zuverlässig sind. Die Kehrseite einer strengen Regulierung: Sie kostet Geld, das die Banken entweder über höhere Gebühren oder schlechtere Konditionen für Kunden wieder hereinholen müssen.

Bei welchen Vorgaben jammern Banken besonders stark?Es gibt unterschiedliche Punkte, über die sich die Institute beklagen. Besonders viel Ärger macht die Frage, wie viel Eigenkapital eine Bank eigentlich benötigt, um ihr Geschäft betreiben zu dürfen. Dazu muss man wissen, dass Banken mit einer Kapitaldecke operieren dürfen, die weitaus dünner ist als bei Industrieunternehmen üblich. Bei der Commerzbank und der Deutschen Bank liegt sie in Relation zum Geschäftsvolumen irgendwo zwischen drei und vier Prozent. Da bleibt nicht viel Spielraum für Fehler. Im Moment ärgern sich Banken vor allem darüber, dass sie bei der Kalkulation ihrer Risiken eingeschränkt werden sollen: Bislang gilt nämlich, dass sich der Kapitalbedarf einer Bank danach orientiert, wie riskant ihr Geschäft ist. Je höher das Risiko, desto mehr Kapital ist nötig. Wie hoch das Risiko genau ist, berechnen die Banken mit eigenen Methoden. Nun fürchten sie, dass Einschränkungen auf diesem Gebiet sie doch zu einer deutlich dickeren Kapitaldecke zwingen.

Es gibt viele verschiedene Aufseher und Gremien. Wer ist wofür zuständig?Bei den großen Banken der Eurozone sieht die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) nach dem Rechten. Sie kontrolliert, ob Bankmanager zuverlässig sind, die Geldhäuser ihre Risiken realistisch einschätzen und auch sonst alle Regeln einhalten. Sie schreibt den Banken auch oft vor, wie viel Eigenkapital sie über das gesetzliche Minimum hinaus vorhalten müssen. Die Europäische Bankenaufsicht EBA, die bislang in London angesiedelt ist, sorgt ...

