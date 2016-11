Frankfurt - Der Euro ist am Montag mit Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0651 USD und damit einen halben Cent mehr als am Freitagabend. Auch zum Schweizer Franken legte der Euro zu auf zuletzt 1,0751 CHF von 1,0744 am Freitag. Der Dollar gab dagegen zu vielen Währungen spürbar nach. So auch zum Franken: Zuletzt wurde der "greenback" zu 1,0093 ...

