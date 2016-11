Liebe Trader,

unzählige Analysen weiter zeigt der Energieriese E.ON auf Wochenbasis eine schöne Abschwächung des aktuellen Abwärtstrendkanals und könnte nun auch schon eine nachhaltige Bodenbildung gestartet haben. Kurzfristig liegt der Fokus nach einem langen Abverkauf auf das Niveau von 5,99 Euro jetzt auf den grob letzten drei Monaten und nachdem die Aktie aus der Rechteckkonsolidierung herausgefallen war. Seit Mitte September zeigt sich eine eindeutige Abschwächung der Verluste und ein möglicher Boden - außerdem steht jetzt auch ein übergeordneter Trendkanal auf dem Prüfstand und könnte mit vereinten Kräften der Bullen daher bald fallen. Auffällig auch das weiter abnehmende Handelsvolumen auf Tagesbasis, ein Ausbruch geht mit überdurchschnittlichen Umsätzen einher. Der Anlagehorizont ist auch recht überschaubar und sollte sich bis auf wenige Wochen beschränken.

Long-Chance:

Der relativ feste Freitagshandel eröffnet Bullen nun die Chance das Papier von E.ON direkt über den Abwärtstrend zu heben und die Fühler in Richtung 6,25 Euro auszustrecken. Darüber ist ein Test der Zwischenhochs bei 6,48 Euro zu erwarten - wenn nicht sogar des EMA 50 bei aktuell 6,62 Euro. Spätestens an der oberen Kanalbegrenzung von grob 6,82 Euro ist wieder Schluss mit steigenden Notierungen, denn der mögliche Boden befindet sich noch im Aufbau und kann deshalb noch eine Vielzahl von Formen annehmen. Eine passende Verlustbegrenzung sollte verständlicherweise noch unter den jüngsten Tiefs von 5,99 Euro angesetzt werden. Erst darunter dürften sich weitere Abgaben auf zunächst 5,50 Euro, sowie möglicherweise 5,30 Euro einstellen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 6,13 Euro

Kursziel: 6,25 / 6,48 / 6,62 Euro

Stopp: < 5,94 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,19 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



E.ON SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 6,13 Euro; 08:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.